Feiern in Corona-Zeiten: Was ist am Vatertag erlaubt?

Der Vatertag am Donnerstag (21.05.2020) fällt in diesem Jahr etwas anders aus. Wer traditionell mit dem Bollerwagen losziehen will, kann das tun - sollte dabei aber Regeln beachten, denn die Ordnungsämter kontrollieren auch am Feiertag. Wer gegen die Corona-Schutzregeln verstößt und dabei erwischt wird, riskiert ein Bußgeld. Ein kleiner Überblick:

Der Haushalt

Das Kontaktverbot ist nach wie vor gültig. So dürfen nur Männer aus maximal zwei Haushalten gemeinsam unterwegs sein. Größere Gruppen mit Freunden aus mehreren Haushalten sind also verboten. Lediglich wenn mehrere Männer in zwei Haushalten wohnen, beispielsweise in WGs , dürfen sie auch gemeinsam losziehen.

Der Abstand

Auch im Freien sollte man mindestens 1,50 Meter Sicherheitsabstand zu anderen Menschen wahren. Denn das Coronavirus macht auch nicht am Vatertag halt.