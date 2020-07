Neue Regeln: Mallorca trägt Maske

Die Balearen-Regierung reagiert damit auf den allzu sorglosen Umgang vieler Touristen mit der Infektionsgefahr. Worauf sich Reisende einstellen müssen - Fragen und Antworten.

Was ist geplant?

Bisher war das Tragen eines Mund-Nasenschutzes auf Mallorca nur an Orten vorgeschrieben, an denen der Sicherheitsabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann. Wie die balearische Regionalregierung am Freitag mitteilte, gelten ab Montag neue Regeln: Die Maske muss dann fast überall im öffentlichen Raum getragen werden. Auch im Freien.

Selbst in privaten Pkw müssen Mund und Nase bedeckt werden, wenn die Mitfahrenden nicht im selben Haushalt wohnen. Ausgenommen sind Pools, Strände und Restaurant-Tische. Bei privaten Feiern ist die Zahl der Gäste begrenzt: in geschlossenen Räumen auf 30, draußen auf 70.

Ob die neuen Regeln wie geplant am Montag in Kraft treten, ist Medienberichten zufolge aber noch unsicher. Die gewöhnlich gut informierte "Mallorca Zeitung" meldete am Sonntag, über die konkreten Vorgaben zur Maskenpflicht werde noch beraten. Außerdem werde es eine Übergangszeit geben, in der es noch keine Geldstrafen für Touristen geben soll.