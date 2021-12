Keine Corona-Daten aus NRW über die Feiertage

Keine NRW-Daten ans RKI

In NRW ist die Lage besonders krass: Das Landeszentrum für Gesundheit, das für die Weiterleitung der Infektionszahlen an das Robert-Koch-Institut zuständig ist, ist während der Weihnachtstage geschlossen. Es wird aus NRW also überhaupt keine Daten für das RKI-Dashboard geben. Selbst wenn die überlasteten Gesundheitsämter arbeiten, wie das zum Beispiel in Köln der Fall ist.

Wüst sieht kein Problem

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) betonte am Freitag bei einem Besuch im Essener Gesundheitsamt zwar, das Virus und vor allem die hochansteckende Omikronvariante mache keine Weihnachtspause. In der Schließung des Landeszentrums sieht Wüst aber kein Problem. Denn auch in manchen Kommunen seien die Gesundheitsämter über Weihnachten gar nicht oder nur mit wenig Personal besetzt.

"Drei Wochen in der Unwissenheit"

Gesundheitsexperten hingegen kritisierten, dass die bundesweite Statistik über die Feiertage das Infektionsgeschehen nicht zuverlässig abbilden. Dem Medizinstatistiker Bertram Häussler zufolge droht Deutschland für "drei Wochen in der Unwissenheit" zu "versinken". Diese fehlerhaften Daten könnten demnach auch die MPK Anfang Januar beeinflussen, da sich Deutschland zum Jahreswechsel in "trügerischer Sicherheit" wiegen könnte, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Tino Sorge (CDU), der "Welt".