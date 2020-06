Spargelsaison in NRW: Nicht so schlimm wie befürchtet

In vielen Hofläden und an Verkaufsständen wurde in diesem Jahr aber mehr Spargel als sonst verkauft, dadurch blieb mehr bei den Bauern hängen: " Die Mengen waren natürlich niedriger," so Simon Schumacher. Etwa 30 Prozent weniger Spargel als im vergangenen Jahr hat Dirk Buchmann gestochen. Dafür gebe es dann nächstes Jahr wahrscheinlich mehr Spargel, den man ernten könne.