NRW-Schulleiter: Heftige Kritik an Schulministerin

In einem offenen Brief an Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) lässt die Schulleitervereinigung (SLV) NRW kein gutes Haar an der Corona-Politik des Schulministeriums. In dem Brief, der dem WDR vorliegt, beklagen die Schulleiter, dass das Ministerium "die gesamte Verantwortung" an Gesundheitsämter, Schulträger und Schulleitungen weitergebe. Die Vorgaben von Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) zum Infektionsschutz an den Schulen seien "kaum erfüllbar".

Vorwurf der Ignoranz und der "Scheinbeteiligung" der Schulministerin

So ignoriere die Ministerin die vielerorts nicht gegebenen baulichen Voraussetzungen in den Schulen. Auch die Forderungen nach "festen Lerngruppen" sei angesichts von Kurssystemen, Fördergruppen und Religionsunterricht in verschiedenen Bekenntnissen nicht realisierbar. Dieser Unterricht müsste ausfallen, wenn die Schulen die Forderungen des Ministeriums ernst nähmen.