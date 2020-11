Corona-Politik: Schüler total genervt und in Angst

WDR: Würden Sie so weit gehen zu sagen, die Politik riskiert mit dem einwöchigen Aufschub von neuen Beschlüssen die Gesundheit der Schüler und Schülerinnen?

Bayerl: Die Gefährdung ist aktuell schon real für alle, die an Schulen arbeiten. Wir sehen ja, dass Schulen entgegen dem, was unsere Bildungsministerin immer gesagt hat, keine sicheren Orte sind. Auch dort gibt es Ansteckungen. Jeder Tag, an dem wir nicht möglichst viele Maßnahmen durchsetzen, ist letztlich eine Gefährdung.

WDR: Hat die Politik im Sommer versäumt, Corona-Schulkonzepte für den Herbst und Winter zu entwickeln?

Bayerl: Wir hatten das Gefühl, dass es in der Sommerpause so ein Aufatmen gab, auch in den Ministerien. Und entsprechend wurden Entscheidungen versäumt. Das größere Problem ist aber aktuell, dass die spontanen Entscheidungen nicht kommen.