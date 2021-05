Impfgerechtigkeit? Ärztin sieht eher Impf-Egoismus

Vieles deutet derzeit darauf hin, dass die Menschen in wohlhabenderen Stadtteilen eher geimpft werden als in sogenannten Brennpunkten. Wissen die Bewohner dort, wie sie an eine Impfung kommen? Und wollen sie überhaupt eine? Das möchte ich durch einen Besuch in der Hochhaus-Siedlung Hasseldelle in Solingen herausfinden.

Mein erster Weg führt mich in eine Gemeinschaftspraxis, die als Anlaufstation für Menschen mit Migrationshintergrund einen Namen in dem Viertel hat. Die Arzthelferinnen sprechen türkisch und russisch, das nimmt den Menschen die Berührungsängste.

Die Ärztin Bernhild Terhorst

Die Praxis freut sich über großen Zulauf, viele wollen geimpft werden. Die Internistin Bernhild Terhorst spricht sogar von einem Impf-Egoismus. " Für alle gilt nur: Ich" , sagt sie. " Es gibt wenige Leute, die sagen: 'Macht mal, ich habe Zeit'. Und viele wollen die zweite Impfung dann schon vier Wochen nach der ersten. Das werden wir natürlich nicht machen, " so die Ärztin.

"Das ging alles viel zu schnell mit dem Impfstoff"

Solidarität unter den Patienten kann sie nicht ausmachen. " Es gibt unheimlich viele Leute, die Astra ablehnen. Auch die älteren ." Terhorst muss da viel Überzeugungsarbeit leisten. Am Anfang seien vor allem viele russischsprachige Patienten skeptisch gewesen, das habe sich aber nun gelegt.

Wirklich? Bei meinem Rundgang durch die Hasseldelle begegne ich immer noch vielen Impfskeptikern. "D as ging alles viel zu schnell. Ich habe Probleme mit Krampfadern und Angst vor Thrombose. Ich lasse mich nicht impfen ", sagt eine ältere Dame, die zunächst weiter eilt, dann aber doch stehen bleibt: " Mein Mann ist Krankenpfleger, der lässt sich auch nicht impfen. Ich habe Angst davor ". Auch ihre Kinder wollen sich nicht impfen lassen, der Familie geht die Erforschung über die Impfstoffe einfach viel zu schnell.

"Ist für mich wie eine normale Grippe"

Ein junger Mann, der an seinem Auto schraubt, verharmlost das Virus. " Ich hatte schon Corona, für mich ist das wie eine normale Grippe. Auch da sterben Leute dran, das sagt aber niemand. Ich lasse mich nicht impfen ", sagt er und wirkt dabei seltsam teilnahmslos.

Murat Yildiz beobachtet die Diskussion ums Impfen

Die Debatte um Impfgerechtigkeit ist für Murat Yildiz schon interessanter. Er ist von der Krankheit genesen und verfolgt die Diskussion. Für ihn kommt eine Impfung wegen der überstandenen Krankheit "erstmal nicht " infrage. Ob er sich später noch impfen lassen wird, weiß er noch nicht. " Ich beobachte das. Bei uns an der Arbeit wurde Astrazeneca angeboten und viele haben sich dem verweigert. Das ist ja nicht das Beste ", sagt er. Yildiz fände es aber durchaus angemessen, wenn jetzt die jungen Menschen, die impfbereit sind, die Impfung auch wirklich erhalten könnten.

Francis Agu ist Genesener. Er möchte sich aber bald impfen lassen.

Einer der wenigen Impfwilligen, den ich treffe, ist Francis Agu. Auch er hat Corona schon durchlitten. Er hat sich informiert und weiß, dass er nun erst in sechs Monaten geimpft werden kann. Aber wo, weiß er nicht. Ich frage ihn, ob es in seiner Firma einen Betriebsarzt gibt. Das weiß Agu nicht, aber er möchte mit seinem Hausarzt in Kontakt treten. " Das letzte Jahr war schlimm ", sagt er. Das möchte er nicht noch einmal so erleben.

Die große Zahl an Impfwilligen in der Praxis von Bernhild Terhorst zeigt, dass es durchaus viele Menschen in sozialen Brennpunkten gibt, die wissen, wie sie an eine Impfung kommen und die auch eine haben möchten. Allerdings offenbarte die Umfrage auf der Straße auch große Impfskepsis und viele Vorbehalte.

Stand: 27.05.2021, 06:00