Coronatest: Wer kontrolliert die Reiserückkehrer?

Das Gesetz ist eindeutig: Reisende, die aus einem vom RKI als Risikogebiet definierten Land nach NRW einreisen, müssen einen negativen Coronatest vorlegen, der höchstens 24 Stunden alt ist. Das gilt für die Einreise per Flugzeug genauso wie per Auto oder Zug. An den Flughäfen gibt es jetzt die Möglichkeit, einen Schnelltest zu machen - auf eigene Kosten.

Seit dem 1. Januar gibt es beispielsweise an den Flughäfen in Düsseldorf, Dortmund oder Köln/Bonn solche Testzentren. " 90 Prozent der ankommenden Passagiere steuern den Corona-Schnelltest an" , beobachtete der Dortmunder Flughafensprecher Guido Mitelic am Samstagmorgen. Dort kommen an diesem Wochenende zahlreiche Flüge aus Osteuropa, aber auch aus Portugal und den Kanaren an.

Warteschlangen vor den Testzentren

Nach der Landung direkt zum Corona-Schnelltest.

Mit den Fluglinien Ryanair und Wizzair sei vereinbart, dass die Einreisenden schon während des Fluges auf die Testpflicht hingewiesen würde, sagt der Sprecher. Am Vormittag hatte sich bereits eine längere Schlange vor dem Zentrum für Corona-Schnelltests gebildet. Testwillige müssten mit bis zu zwei Stunden Wartezeit rechnen.

Auch am Testzentrum im Düsseldorfer Flughafen sei Geduld gefragt, sagt Sprecherin Laura Overath. Hier landen in diesen Tagen besonders viele Flüge von den Kanarischen Inseln. Über Lautsprecher würden alle ankommenden Passagiere über die Testpflicht informiert.

Der Flughafen selber gibt auf seiner Homepage Auskunft über die aktuelle Wartezeit. Hier findet sich auch ein Link, über den man vorab einen Termin buchen kann, um die Wartezeit zu verkürzen.