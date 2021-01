Private Treffen: Laschets Corona-Versprechen im Faktencheck

Das Versprechen

Nach dem Bund-Länder-Treffen am Dienstag kündigte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) neue Kontaktbeschränkungen an. Ab dem 11. Januar gelte " für private Zusammenkünfte " die Regel: " Es dürfen sich nur noch treffen: Angehörige eines Hausstands plus eine weitere Person. " Und ergänzt: " Es ist einfach zu verstehen, es ist zielgerichtet. " Auf Nachfrage bestätigte Laschet, das gelte auch für Besuche in Privatwohnungen. Die Bund-Länder-Beschlüsse werde NRW " eins zu eins " umsetzen.