Impfen und testen: So läuft es über Ostern

An Weihnachten hatten viele gehofft, dass Ostern wieder alles "normal" laufen würde. Davon sind wir weit entfernt, es werden zu Ostern sogar höhere Fallzahlen als zu Weihnachten erwartet. Schuld ist die Mutation B1.1.7, die sich auch in NRW ausgebreitet hat. Fragen und Antworten dazu, wie wir uns an den Feiertagen schützen können.

Kann man sich vor dem Osterbesuch kostenlos testen lassen?

Ja, vor allem große Schnelltestzentren haben auch an den Osterfeiertagen geöffnet. In vielen Apotheken wird dagegen über Ostern nicht getestet. Viele größere Testzentren haben jetzt noch freie Termine, aber nicht alle. Auch Apotheken sind teilweise schon ausgebucht oder bieten keine Tests an, eine Übersicht darüber gibt es hier. Die gute Nachricht: In größeren Städten gibt es auch Testzentren ohne Termin.