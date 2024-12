Umwelthilfe: Ein Drittel der Händler verzichtet auf Verkauf von Böllern und Raketen

Und das obwohl laut einer Umfrage der DUH in diesem Jahr fast ein Drittel der großen Handelsketten auf den Verkauf von Feuerwerkskörpern verzichten. Große Handelsketten wie Hornbach, Bauhaus und Rossmann sowie einige selbständige Einzelhändler von Edeka und Rewe wollen demnach in diesem Jahr weder Böller noch Raketen verkaufen.

Die DUH fordert auch in diesem Jahr, den Verkauf von Feuerwerkskörpern an Privatpersonen komplett zu verbieten. " Ausgerechnet an Silvester, wenn Alkohol oft in Strömen fließt, werden gefährliche Feuerwerkskörper erlaubt ", sagt DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. Das sei " nicht nur völlig absurd, sondern auch hochriskant ".

NRW-Gesundheitsminister mahnt zur Rücksicht

Um dieses Risiko weiß auch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ), der am Freitag die Menschen in NRW dazu aufrief, achtsam und rücksichtsvoll beim Gebrauch von Feuerwerk zu sein. Das " schützt sie und ihre Liebsten und leistet auch einen Beitrag, die Beschäftigten im Gesundheitswesen nicht unnötig zu belasten ", so Laumann laut einer Pressemitteilung des Ministeriums.

Er führt die zahlreichen Unfälle in der Silvesternacht unter anderem auf illegale und gefährliche Feuerwerkskörper zurück, mit denen geböllert werde, und rät dazu, ausschließlich geprüftes Feuerwerk zu verwenden. Erkennbar ist sicheres und geprüftes Feuerwerk am CE-Zeichen, das zusammen mit einer vierstelligen Nummer zeigt, dass die Qualität geprüft und überwacht wurde.

Städte wünschen sich mehr Befugnisse