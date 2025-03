Am kommenden Sonntag soll es erneut einen großen Rumms in Südwestfalen geben: Das zweite Teilstück der Autobahnbrücke "Landeskroner Weiher" in Fahrtrichtung Frankfurt wird gesprengt. Um Punkt 11 Uhr soll es den Countdown des Sprengmeisters Eduard Reisch geben: "Drei, zwei, eins – Zündung" . Nur kurze Zeit später sackt die 377 Meter lange Brücke in sich zusammen und stürzt 36 Meter senkrecht in die Tiefe - so der Plan.

Sprengung lange vorbereitet