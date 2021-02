Corona-Mutanten: Brandgefährlich oder Schreckgespenst?

Gibt es auch andere Einschätzungen der Gefahrenlage?

Virologe Klaus Stöhr

Für eine Verschärfung der Schutzkonzepte wegen der neuen Mutanten gebe es keinen zwingenden Grund, sagt zum Beispiel Virologe Klaus Stöhr, Leiter des Global-Influenza-Programms der WHO .

Zwar seien die neuen Virus-Varianten ansteckender. Dies habe aber bisher in anderen betroffenen Ländern keinen messbaren Einfluss auf den Erfolg der Corona-Maßnahmen gehabt. Auch in Ländern, in denen Mutanten inzwischen dominierten, habe der "Lockdown" gewirkt. In Irland sei die Zahl der Neuinfektionen in wenigen Wochen um 80 Prozent gesunken, in England um 60 Prozent.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Diese Einschätzung der Lage ist aktuell noch sehr umstritten. In Irland und England sei die dritte Infektionswelle einfach früher gekommen, meint WDR-Wissenschaftjournalistin Christina Sartori. " Dass dort die Zahlen jetzt sinken, liegt an dem harten Lockdown ." Und die Maßnahmen auf den britischen Inseln seien durchweg härter ausgefallen als in Deutschland.