76 Tote bei Hotel-Brand in der Türkei • Nach dem Hotel-Brand im Nordwesten der Türkei ist die Zahl der Toten auf mindestens 76 gestiegen. Die Regierung beauftragte sechs Staatsanwälte mit den Ermittlungen zur Brandursache. Laut dem Bürgermeister des Ortes, Tanju Özcan, sei das Hotel eines der ältesten in dem Gebiet und bestehe vor allem aus Holz. Das könnte dazu geführt haben, dass sich das Feuer schnell ausbreitete. Heute gibt es in der Türkei einen Trauertag für die Opfer.

Trump kündigt KI-Projekt an • US-Präsident Trump hat ein milliardenschweres KI-Projekt angekündigt. Private Unternehmen wie der ChatGPT-Entwickler wollen beim Projekt "Stargate" etwa 500 Milliarden Dollar in neue Rechenzentren für Künstliche Intelligenz stecken. Die Summe entspricht in etwa dem gesamten deutschen Bundeshaushalt. Die ersten Rechenzentren werden gerade in Texas gebaut.

LKW-Unfall auf A2

A2 bei Vlotho nach Unfall gesperrt • Auf der A2 ist gegen Mitternacht ein Lkw vermutlich wegen eines Reifenplatzers durch die Mittelleitplanke gekracht und blockiert beide Fahrtrichtungen (Hannover/Dortmund). Ein Pkw kollidierte mit dem querstehenden Lkw. Sowohl der Fahrer des Lastwagens als auch der Pkw-Fahrer wurden leicht verletzt. Die Bergungsarbeiten sind laut Polizei schwierig und werden wohl bis Mittag andauern.

Mietpreisbremse soll ausgeweitet werden • In NRW sollen Mieten an mehr Orten bezahlbar bleiben. Die Landesregierung plant, die Mitpreisbremse auf 40 weitere Kommunen auszuweiten - zum Beispiel Aachen, Leverkusen und Paderborn. Bisher gilt die Bremse nur in 18 NRW-Städten.