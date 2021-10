Fällt die Maskenpflicht in Schulen ab November?

Endgültig festlegen will sich das Schulministerium erst nach den Herbstferien. Am Mittwoch verschickte das Ministerium aber schon einmal eine Mail an alle Schulen, in der sie eine Lockerung der Maskenpflicht ab November in Aussicht stellt. Denn in NRW könne man "eine stetige Zunahme der Impfquote bei Schülerinnen und Schülern feststellen" , heißt es in dem Schreiben.