Bisher hat das NRW-Schulministerium nicht auf die Forderung des Städtetags reagiert. Zustimmung kommt aber auch aus den Schulen. " In einigen Klassenräumen liegen die Temperaturen schon jetzt bei 30 Grad ", sagte Schulleiterin Kirsten Biere von der Albert Einstein Realschule in Wesseling dem WDR am Montagmorgen. Wenn sich daran bis Mittwoch nichts ändere, werde sie die Schüler wohl schon am ersten Schultag vorzeitig nach Hause schicken müssen.

Wie können Schüler die Maskenpflicht erträglicher gestalten?