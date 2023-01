Debatte über Maskenpflicht in Bus und Bahn: In diesen Ländern gilt sie noch

In welchen Ländern gilt noch die Maskenpflicht im Nahverkehr?

In Bayern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein besteht die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr schon nicht mehr. Andere Bundesländerer wollen sie in Kürze abschaffen. Das sind Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Bremen. Auffällig dabei: Im Westen der Republik bleibt die Maskenpflicht vorerst bestehen.

Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) plädiert für möglichst einheitliche Regeln ab Februar im ganzen Bundesgebiet:

"Wenn jetzt die Maskenpflicht im Nahverkehr fällt, sollte sie parallel auch im Fernverkehr fallen." Manfred Lucha (Grüne), BW-Gesundheitsminister

Wird die Maskenpflicht im Fernverkehr vorzeitig enden?

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) schließt ein vorzeitiges Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr und in medizinischen Einrichtungen nicht mehr aus. "Es kann schon sein, dass wir die Maskenpflicht früher abschaffen", sagte der SPD-Politiker dem "Stern". Er wolle sich aber "nicht auf ein Datum festlegen". Derzeit sei es "noch zu früh".

Ginge es nach Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) dann könne die Maskenpflicht schon viel früher fallen. Wissing sprach sich am Mittwochabend in der ARD-Talkshow "Maischberger" für ein Ende im Februar aus. Eine Maskenpflicht störe die Fahrgäste und belaste die Kontrolleure, so der Minister.

Auch Wissings Parteikollege und Justizminister Marco Buschmann geht es zu langsam. Mit Blick auf das angekündigte Ende der Maskenpflicht in weiteren Bundesländern schloss er sich am Donnerstag auf Twitter der Forderung des Bundesverkehrsministers an.

Christian Drosten, Chefvirologe der Berliner Charité, sagte am Donnerstag, dass er das Tragen von Masken in der aktuelle Pandemie-Phase für nicht mehr so effektiv halte wie früher. Der Grund: Masken würden nur noch bei wenigen Anlässen getragen und spielten somit kaum noch eine Rolle bei der Eindämmung des Coronavirus. Für das Aufheben einer Maskenpflicht in Zügen ist Drosten dennoch nicht - zum Schutz sogenannter vulnerabler Gruppen.

Wo besteht in NRW noch die Maskenpflicht?

Die Maskenpflicht gilt derzeit nur noch an wenigen Orten in NRW - zum Teil auf Basis der landesweiten Corona-Schutzverordnung, zum Teil auf Basis des Infektionsschutzgesetzes. Verpflichtend ist das Maskentragen unter anderem hier - dabei reicht in vielen Fällen eine OP -Maske, zum Teil ist aber eine FFP2-Maske (oder eine vergleichbare Maske) verpflichtend.

in öffentlichen Bussen und Bahnen: im NRW-Nahverkehr mindestens OP-Maske, im Fernverkehr ( ICE , IC , Flixbus etc.) mindestens FFP2-Maske

, , Flixbus etc.) mindestens FFP2-Maske in medizinischen Einrichtungen wie Arztpraxen, Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen mindestens FFP2-Maske

beim Besuch in Pflegeheimen bzw. Altenheimen mindestens FFP2-Maske

beim Besuch von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen mindestens FFP2-Maske

in Obdachlosenunterkünften mindestens OP-Maske

in Unterkünften für Geflüchtete mindestens OP-Maske

Darüber hinaus kann es in Geschäften, Kultureinrichtungen und anderswo vorkommen, dass Betreiberinnen und Betreiber von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und das Tragen einer Maske verlangen.

Kinder unter sechs Jahren sind von der Maskenpflicht ausgenommen. Kinder bis zum Alter von 13 Jahren dürfen eine Alltagsmaske (z.B. Stoffmaske) tragen, wenn ihnen keine medizinische Maske passt.

Über dieses Thema berichtete am 12.01.2023 um 12.45 Uhr auch "WDR aktuell" im WDR Fernsehen.