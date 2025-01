Gedenkstunde zur Befreiung von Auschwitz: "Ich bin eine lebende Jüdin"

Feierliche Kulisse im Düsseldorfer Ständehaus

Der Landtag hat am Montag zu einer Gedenkstunde geladen. Es ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Fast alle Ministerinnen und Minister des Landes sind da, die Vorsitzende der Union Progressiver Juden in Deutschland, Irith Michelsohn, hält eine Rede. Vertreter anderer Opfergruppen, wie der Sinti und Roma, sind gekommen, Vertreter von Kirchen und Verbänden, Schülerinnen und Schüler eines Gymnasiums in Ratingen.

Rote Armee befreit Auschwitz

Am 27. Januar 1945 hatten sowjetische Truppen die Überlebenden des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz im besetzten Polen befreit. Die Zahl der hier ermordeten Menschen wird auf etwa 1,1 bis 1,5 Millionen geschätzt. Seit 1996 ist der 27. Januar in Deutschland der Holocaust-Gedenktag.

Gemeinsame Schweigeminute

In einer Schweigeminute gedenken alle Anwesenden der Ermordeten. Rabbiner und Kantor Aaron Malinsky singt das Klagelied "El Male Rachamim" für die Opfer der Shoah.

"Reales jüdisches Leben zeigen"

" Die Shoah ist immer präsent in uns" , sagt Joëlle Lewitan, die Ausformung dieser generationenübergreifenden Traumata sei bei jedem Menschen anders. Man müsse sich die Zeit nehmen, sich selber Fragen danach zu stellen.

Gerade jetzt, da in Deutschland seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. September 2023 Judenfeindlichkeit und Menschenhass wieder erstarkt sind, sei es wichtig, Erinnerungen wach zu halten. Diese Erinnerung dürfe aber " nicht in ritualisierten Gedenktagen verweilen ", sagt die 25-Jährige. Erinnerung müsse aus der Passivität, aus dem Gefühl der Ohnmacht herausgeholt werden.

"Ich bin nicht eine Überlebende, sondern eine lebende Jüdin." Joëlle Lewitan

Es sei wichtig, " nicht nur an die Ermordung der Juden zu erinnern, sondern auch an die Juden, die heute ganz viel bewegen" . Es gebe ein vielfältiges jüdisches Leben in Deutschland, erinnert sie, jüdischen Humor, Filme, "tolle Kunst".