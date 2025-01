Unter-15-Jährige sowie Menschen über 75 Jahre waren laut Statistischem Bundesamt am häufigsten in Unfälle verwickelt. Das Problem ist: Unsere Gesellschaft altert - es gibt immer mehr alte Menschen. Deshalb wollen Fachleute, dass Städte für Fußgänger möglichst schnell sicherer werden.

Nein. Da, wo Fußwege ausreichend abgesichert seien, könne auch in Zukunft mit 50 Stundenkilometern oder schneller gefahren werden, sagt Michael Mertens von der Polizei-Gewerkschaft. Die Forderung der GdP bedeutet aber wohl eine Umkehr. Bisher ist es so, dass Städte begründen müssen, warum sie an einer bestimmte Stelle Tempo 30 für angebracht halten. Wenn aber erst mal grundsätzlich Tempo 30 gelten würde, müssten Städte erklären, warum ein Abschnitt ausreichend sicher ist, dass Autos dort schneller fahren können.

Mehr als 1.000 Städte und Landkreise mit insgesamt mehr als 40 Millionen Bewohnern fordern mehr Tempo 30, wo es für die Sicherheit, für weniger Lärm und Abgase sinnvoll ist. Der Fußgängerlobby-Verein FUSS hätte am liebsten überall Tempo 30. Er sieht insbesondere Hauptstraßen als Gefahr. Dort passierten viele Unfälle, etwa wenn Fußgänger eine Straße überqueren, auf der Tempo-50 gilt. Roland Stimpel, Vorstand im Fußgänger-Lobby-Verein, sagt: "B ei Tempo 50 stirbt ein vom Fahrzeug angefahrener Mensch mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit als bei 30. " Der Reaktions- und Bremsweg sei bei Tempo 30 nur halb so lang wie bei 50. Viele Unfälle passierten also gar nicht erst.

Der Verkehrsfluss werde gleichmäßiger, sagt der Fußgängerlobby-Verein FUSS. Der Zeitverlust sei in Städten und Dörfern gering – mit 50 komme man oft nur eher an der nächsten roten Ampel an.

Der ADAC Nordrhein hat es für eine Anhörung des Verkehrsausschusses NRW im Jahr 2021 genauer berechnet. Eine Fahrt, die bei Tempo 50 etwa 8 Minuten dauert, dauere demnach bei Tempo 30 etwa 10 Minuten - also zwei Minuten länger.

Krezung: Gefahrenstelle für Fußgänger

Der ADAC ist gegen den Vorschlag. Er ist stattdessen zum Beispiel dafür, insbesondere Kreuzungen sicherer zu machen. Dort passierten die meisten Unfälle - etwa beim Abbiegen. Hauptverkehrsstraßen mit Tempo 50 seien ein bewährtes Instrument, Verkehr zu leiten. Auch Abgase seien kein Argument für Tempo 30. In einer Stellungnahme für den NRW-Landtag aus dem Jahr 2021 verweist der ADAC auch auf Messungen. Die zeigten, bei Tempo 30 würden Abgase und Verbrauch steigen. Am sparsamsten fahre man mit konstanter Geschwindigkeit im hohen Gang.

Eine Simulation des Umweltbundesamts von 2022 hingegen zeigt: Ein Tempolimit von 30 km/h würde sowohl die Lärm- als auch die Schadstoffbelastung tendenziell senken.

Der Automobilclub warnt, dass durch Tempo 30 auf Hauptstraßen mehr Verkehr in Wohngebiete ausweichen könnte. Tempo-30-Abschnitte seien nur punktuell sinnvoll, etwa vor Schulen. Das bisherige System der Verkehrsberuhigung habe sich bewährt und werde von den Verkehrsteilnehmern akzeptiert.

Der Fußgängerlobby-Verein FUSS stellt in Frage, ob Autofahrer wirklich von Hauptstraßen auf Straßen in Wohngebieten ausweichen würden. Auch wenn auf beiden Straßen Tempo 30 gelte, gehe es auf der Hauptstraße schneller voran. In Wohngebieten gelte meist rechts vor links, Straßen seien enger, sodass ein Müllauto schnell mal den Verkehr lahmlegen könne.

Bisher dürfen die Städte und Landkreise aber auf Hauptverkehrsstraßen nur für kurze Strecken Tempo 30 festlegen. Tempo 30 ist die Ausnahme nicht die Regel - trotzdem gilt in weiten Teilen von Städten schon Tempo 30. Für eine Stadt wie Köln etwa schätzt Roman Suthold ADAC Nordrhein e.V. sind das schon jetzt 80 Prozent.

Vom 29. Januar an wollen Fachleute beim Verkehrsgerichtstag in Goslar über das Thema sprechen. Der Kongress dauert drei Tage und zählt jedes Jahr zu den wichtigsten Treffen von Verkehrssicherheits- und Verkehrsrechtsexperten in Deutschland und endet mit Empfehlungen an den Gesetzgeber.

Peter Stuhlträger von der Stadt Hilden

Die Stadt Hilden kämpft für eine flächendeckende Tempo-30-Regelung innerorts, um Radfahrer und Fußgänger besser zu schützen. Der technischer Beigeordneter Peter Stuhlträger erläutert: Das Ziel sei es, Radfahrer sicher auf die Straße zu bringen und damit den Fußgängern die Bürgersteige zurückzugeben.

Die Initiative ist politisch nicht unumstritten: Während der Stadtentwicklungsausschuss zustimmte, lehnte der Rat den Vorschlag mit knapper Mehrheit ab. Ein modifizierter Antrag wird am 26. Februar erneut im Rat beraten.