Präsenzgottesdienste an Weihnachten fallen zum Teil aus

Die Evangelische Kirche von Westfalen und die Lippische Landeskirche appellieren an die Gemeinden, vorerst auf alle Präsenzgottesdienste und Versammlungen zu verzichten. Diese Regelung soll bis zum 10. Januar gelten. Trotz der Hygienekonzepte sei es "ein Gebot der Vernunft, auf Versammlungen von Menschen möglichst zu verzichten, um Menschen nicht zu gefährden" , heißt es von der Evangelischen Kirche von Westfalen. Die Menschen könnten aber Gottesdienste im Internet, Fernsehen und Radio mitfeiern.

So plant beispielsweise der evangelische Kirchenkreis Tecklenburg neben einem Youtube-Gottesdienst mehrere Online-Angebote: Eine Podcast-Reihe in Rheine, ein Online-Adventskalender in Lengerich oder ein Krippenspielvideo in Ibbenbüren.

Präses Kurschus: Viel Verunsicherung

Angesichts der hohen Infektionszahlen sei die Entscheidung zum Verzicht auf Präsenzgottesdienste an Weihnachten schweren Herzens getroffen worden. Präses Annette Kurschus äußerte sich gegenüber dem WDR: "Es ist viel Verunsicherung in den Gemeinden, und deshalb hoffen wir, dass diese Botschaft jetzt nicht als eine Negativbotschaft verstanden wird, sondern in dem positiven Sinne aufgegriffen wird, dass wir versuchen, den Menschen ein Gefühl von Sicherheit zu geben und deshalb genau auf Präsenzgottesdienste zu verzichten."

"Es gibt nicht den einen, einzig richtigen Weg"