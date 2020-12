Vor dem Lockdown noch schnell zum Friseur?

Altmaier: Gutscheine statt "Shoppingabenteuer"

Volle Läden und lange Schlangen, in denen die Menschen eng aufeinander stehen, sind allerdings in Pandemiezeiten genau das, was vermieden werden soll. Kanzleramtsministet Helge Braun (CDU) äußerte am Sonntag im ARD Extra die "herzliche Bitte", diese beiden Tagen nicht zu vermehrten Einkäufen zu nutzen, um zu verhindern, dass die Innenstädte "übervoll" würden.

Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) rief die Bürger dazu auf, am Montag und am Dienstag wegen der Infektionsrisiken ganz auf den Einkauf von Weihnachtsgeschenken zu verzichten. "Ich wünsche mir und ich hoffe, dass die Menschen nur das Allernötigste besorgen, was sie wirklich brauchen an Lebensmitteln", sagte er am Sonntagabend. Jetzt sei nicht die Zeit für "Shoppingabenteuer". Er schlug vor, Gutscheine zu verschenken und sich den Gang in die Läden zu sparen.

"Die nächsten zwei Tage werden entscheidend"

Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans warnte ebenfalls vor einen Kundenansturm im Einzelhandel am Montag und Dienstag. "Die nächsten zwei Tage werden entscheidend für die Entwicklung des gesamten Monats sein", sagte er am Sonntag "Bild Live". Es müsse vermieden werden, dass Schlangen vor den Läden entstünden.

Abholservice in Buchhandlungen auch im Lockdown

Ein beliebtes Weihnachtsgeschenk sind Bücher. Daher sollen Buchhandlungen zumindest einen Teil ihres Geschäfts weiterführen können. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) sagte am Montag im WDR, dass zwar auch in diesen Läden die Kontakte reduziert werden sollen. Die Kunden könnten aber weiterhin Bücher bestellen und sich diese im Eingangsbereich der Buchhandlung abholen.

Handelsverband erwartet keinen Ansturm

Der Handelsverband HDE erwartet allerdings keinen Ansturm auf die Geschäfte. Bei Weihnachtsgeschenken könne es zwar am Montag und Dienstag zu "erhöhtem Kundenaufkommen" kommen, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth dem "Handelsblatt". Doch hätten viele Kunden ihre Planungen in den vergangenen Tagen sicherlich schon auf den Lockdown eingestellt.Zudem hätten die Händler in den vergangenen Monaten bewiesen, dass sie funktionierende Hygienekonzepte hätten.