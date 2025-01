Schwerer Unfall in Düsseldorf: Ein Todesopfer, mehrere Schwerverletzte

Nach ersten Informationen fuhr ein mit vier Personen besetzter Pkw mit hoher Geschwindigkeit in der Danziger Straße und kam aus bisher unbekannter Ursache ins Schleudern, überschlug sich mehrfach, prallte gegen einen Ampelmast und erfasste eine Fahrradfahrerin.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug regelrecht auseinandergerissen. Eine Person aus dem Fahrzeug starb noch an der Unfallstelle, die anderen drei Insassen waren eingeklemmt und mussten mit schweren Verletzungen durch die Feuerwehr befreit werden.

Unfallstelle in Düsseldorf musste großräumig abgesperrt werden

Die Radfahrerin befand sich in den Trümmerteilen und musste ebenfalls schwer verletzt befreit werden. Ein Fußgänger wurde von Fahrzeugteilen an einer Haltestelle getroffen und schwer verletzt. Zwei Rettungshubschrauber wurden alarmiert - außerdem mehrere Notfallseelsorger, um Personen an der Unfallstelle zu betreuen.

Das Trümmerfeld erstreckte sich über mehr als 100 Meter. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme mussten mehrere Straßen gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsstörungen in Düsseldorf führte. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallhergang dauern an.

