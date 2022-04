Politologe: "Lauterbachs Zickzack-Kurs irritiert"

WDR: Lauterbach hat seine Kehrtwende in der Quarantäne- und Isolations-Frage in einer Talkshow verkündet und nachts um 2.37 Uhr via Twitter weiter ausgeführt. Ist das der richtige Weg, solche Entscheidungen zu kommunizieren?

Maurer: Ehrlich gesagt wundert es mich, dass Herr Lauterbach überhaupt noch in so vielen Talkshows sitzt. Man dachte ja, dass das abnimmt, wenn er Minister ist und dabei durchaus auch andere Dinge zu tun haben dürfte. Aber gefühlt sitzt er immer noch jede Woche in einer Talkshow, dazu kommt Twitter, und Interviews gibt er auch noch. Natürlich ist Kommunikation in der Politik wichtig. Aber muss die unbedingt in Talkshows und mit ein paar Zeichen auf Twitter stattfinden? Vielleicht würde man von einem Minister etwas weniger Kommunikation und etwas mehr Sacharbeit erwarten. Zumindest aber sollten politische Entscheidungen eher im Parlament als in Talkshows verkündet werden.