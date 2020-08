Kurzarbeitergeld: Arbeitsplatz-Rettung oder Hindernis für den Strukturwandel?

"Auf diese Entscheidung haben wir dringend gewartet. Es ist absehbar, dass die Krise länger als bis zum Jahresende dauert, und ohne die Verlängerung würden wir das nicht überstehen. Für unsere Firma bedeutet das, dass es sie weiter gibt. So haben wir eine Chance, ansonsten wären wir durch die Insolvenz gegangen. Wir hatten ein hervorragendes erstes Quartal, sind dann aber mit Vollgas in die Garage gefahren. Das ist wie bei einer Medizin, die man bei einer schweren Krankheit nimmt. Die kann den Unterschied machen, ob man danach noch da ist oder nicht", sagte Softwareunternehmer Alexander Kranki in WDR 2.

"Das ist ein guter und bewährter Schritt. Jetzt geht es darum, die Wirtschaft weiter zu stabilisieren. Dass wir das schnell und groß gemacht haben, hat dazu beigetragen, dass Deutschland bisher viel besser durch die Krise gekommen ist als viele andere." So äußerte sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) im ZDF-"Morgenmagazin".

"Das Kurzarbeitergeld war zu Beginn der Corona-Krise ein zentrales Element, das sehr geholfen hat, um Arbeitsplätze zu erhalten. Aber es wirkt vor allem dann gut, wenn es gezielt eingesetzt wird. Jetzt sehen wir: Die Wirtschaft arbeitet sich aus der Krise heraus. Mit einer Verlängerung muss man daher sehr verantwortungsvoll umgehen. Mit dem Ergebnis, das gestern beschlossen wurde, wird man arbeiten können, aber man hätte auch noch ambitionierter sein können und das Ziel nicht so weit in die Zukunft legen müssen, sondern etwa ins Frühjahr nächsten Jahres. So wirkt es ein bisschen, als habe sich die Große Koalition über den Wahltag hinaus retten wollen", sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwort (FDP) im "Morgenecho".