Kurzarbeiter - die Arbeitslosen von übermorgen?

Werden Entlassungen nur hinausgezögert?

Ganz unumstritten ist die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes aber nicht. Sollte der Aufschwung ausbleiben, dann würden Entlassungen nur künstlich hinausgezögert, sagen Kritiker. Touristikkaufmann Philipp Wolf aus Essen etwa arbeitet seit Monaten nicht und erhält die Leistung. Der 32-Jährige kann sich nur schwer vorstellen, bei einer Verlängerung der Kurzarbeit bis zu zwei Jahre am Stück untätig zu bleiben. " Es gibt einen Punkt X, an dem man sagt, okay, das geht so jetzt nicht weiter, und dann muss man sich auch nach Alternativen umsehen."

Homeoffice, Kurzarbeit, Kündigung: Wie wirkt sich die Corona-Krise auf die Arbeitswelt aus?. Westpol: Eins zu eins . . 28:55 Min. . Verfügbar bis 28.05.2021. WDR.

Stand: 22.07.2020, 06:00