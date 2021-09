Impf-Aktionswoche: Viele Ungeimpfte zögern noch

Die einen lehnen die Corona-Impfung aus tiefer Überzeugung ab. Andere zögern, weil es ihnen an Aufklärung fehlt. Und manche sind nur noch nicht dazu gekommen. Die Gründe für das Stocken der Impfkampagne sind vielfältig. Nun soll sie mit der Impfwoche #HierWirdGeimpft neuen Schwung erhalten. Am Montag hat die Aktion der Bundesregierung begonnen. An ihrem Erfolg wird aber jetzt schon gezweifelt.

Spahn zur Impfwoche: " Einfache Gelegenheit " bieten