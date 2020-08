Schulleiter zu Maskenpflicht im Unterricht: "Machbar, aber anders"

Das Schulministerium hat Maskenpflicht an allen Schulen beschlossen. Während Grundschüler die Masken abnehmen dürfen, solange sie im Klassenraum sitzen, müssen an den weiterführenden Schulen die Masken auch im Unterricht getragen werden. Ein Interview mit Schulleiter Frank Bäcker, er unterrichtet an einem Gymnasium in Bergisch Gladbach.

Was halten Sie von der jetzt beschlossenen Maskenpflicht, die an weiterführenden Schulen wie ihrem Gymnasium auch während des Unterrichts gelten soll?

Das ist natürlich eine komplett neue Situation. Wir hatten vor den Ferien ja noch die Situation, dass wir in kleinen Lerngruppen eigentlich wieder fast normal arbeiten konnten. Und jetzt mit so einer Gruppe von dreißig maskierten Schülern, das wird eine Herausforderung, das wird neu. Machbar sicherlich, aber anders.

Sie unterrichten Mathe und Deutsch. Welche Bedeutung haben Masken im Unterricht für die Arbeit der Lehrer?

Alles was guten Unterricht ausmacht, hat ja immer mit Beziehungen zu tun. Beziehungsarbeit ist das A und O, und das wird natürlich anders. Durch das Aufsetzen der Masken muss man sich umstellen, das ist nicht mehr so unmittelbar. Ich finde das schwierig: Man sagt was und schaut in die Gesichter, man guckt, ist das angekommen. Das ist ja, was einen erfahrenen Lehrer so auszeichnet: Dass ich erkenne, wenn ich zum Beispiel in viele fragende Gesichter schaue. Und da muss man mal schauen, wie das wird.