Corona: Kriminalität in NRW um fast ein Viertel gesunken

Bilanz der Verstöße gegen Corona-Auflagen

Zu Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung kam es nach Angaben von Reul vor allen Dingen an Feiertagen, wie im April an Ostern. Und an den letzten Wochenenden seien gehäuft Verstöße in den Städten festgestellt worden. Hier habe es Ansammlungen von Menschen ohne gebotenem Abstand gegeben.

Die Polizei habe vom 25. März bis Ende Juni tausende Verstöße und 50.587 Personen festgestellt. Darunter waren 36.837 Erwachsene, 11.404 Jugendliche und 2.346 Kinder. Gemessen an einer NRW-Gesamtbevölkerung von 18 Millionen Einwohnern ein guter Wert.