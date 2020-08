Karneval in Corona-Zeiten: Feiern oder absagen?

Laschet: "Noch zu früh"

Also kein Karneval wegen Corona? NRW-Ministerpräsident Laschet sagte am Donnerstag im WDR5-Sommerinterview: "Dem Landrat würde ich jetzt sagen: Es ist jetzt zu früh, um das abschließend zu entscheiden."

Die Staatskanzlei sei insbesondere mit den Festkomitees aus Köln, Düsseldorf, Aachen und Bonn im Gespräch, um zu erörtern, unter welchen Bedingungen Karneval stattfinden könne. "Nur: Auch da muss man das Infektionsgeschehen abwarten", so Laschet.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Prinzenpaar notfalls zwei Jahre im Amt

In Düsseldorf ist noch alles offen. "Wir haben in der ersten Septemberwoche Vorstandssitzung", sagte Hans-Peter Suchand vom Comitee Düsseldorfer Carneval am Freitag dem WDR. "Dann werden wir darüber sprechen." Ob auch schon eine Entscheidung falle, könne er nicht sagen.

Es bleibe aber dabei, so Suchand: In Düsseldorf darf das Prinzenpaar ein weiteres Jahr im Amt bleiben, sollte die Session samt Rosenmontagszug in Teilen flachfallen.

Aachen will feiern

Eine klare Meinung hingegen gibt es bereits in Aachen: "Wir sagen keine Karnevalsveranstaltung ab", sagte Frank Prömpeler, Präsident des Festausschusses Aachener Karneval, am Freitag dem WDR. Bei den Veranstaltungen würde aber für die Einhaltung der Hygieneregeln gesorgt.

Karneval könne auch in schwierigen Zeiten einen Lichtblick verschaffen. "Darum heißt unser Motto auch: 'Und immer wieder geht die Sonne mit uns auf!'"

Von der Forderung des Landrats des Rhein-Sieg-Kreises, Karneval abzusagen, hält Prömpeler nichts. Gerade in der Corona-Situation gelte: "Lieber was zulassen, was ich steuern kann - als Leute im Verborgenen Dinge tun lassen, die nicht kontrollierbar sind."

Im November im Biergarten?

Wie schwierig das Planen einer Karnevalsveranstaltung ist, zeigt sich in Mönchengladbach. "Wir treffen uns nächste Woche zur Jahreshauptversammlung und diskutieren mit den Vereinen über den Elften im Elften", sagte Horst Beines vom Mönchgladbacher Karnevals Verband am Freitag dem WDR.

Der Vorschlag des Verbandes: Die Sessionseröffnung soll in einer Gastronomie stattfinden, die schon Veranstaltungen unter Coronabedingungen in einem Biergarten durchgeführt hat. Der Haken daran sei die beschränkte Anzahl der Teilnehmer. Deshalb soll die Veranstaltung im Netz übertragen werden, so Geschäftsführer Beines. "Aber das ist eigentlich nicht Karneval, wie wir ihn uns vorstellen."