Impfangebot für Kinder bis Ende der Sommerferien

In diesen Praxen müssten dann zehn Wochen lang 45 Impfungen pro Woche durchgeführt werden, wenn sich - wie angenommen - die Hälfte der gut 350.000 Kinder und Jugendlichen im Bereich Nordrhein impfen lassen möchten. Zum Vergleich: In den Praxen der Hausärzte können jede Woche 60 bis 80 Impfungen durchgeführt werden.

Bergmann: "Keine verlässliche Terminplanung möglich"

Aber: "Das ist natürlich abhängig von der Impfstoffmenge" , schränkt Frank Bergmann, Vorsitzender der KV Nordrhein, ein. Und die sorgt schon jetzt für Ärger in den Praxen. Von den für diese Woche bundesweit angekündigten 3,3 Millionen Impfdosen sind nur 2,3 Millionen geliefert worden, so Bergmann. In seinem Bereich Nordrhein seien statt 330.000 nur 220.000 Dosen angekommen. "Das macht eine verlässliche Terminplanung unmöglich" , so der KV -Vorsitzende.

Vorerst keine Erstimpfungen in NRW