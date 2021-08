Schluss mit der Inzidenz - Hospitalisierung neuer Richtwert

Denn das erklärte Ziel der Pandemiebekämpfung war stets, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Stieg die Inzidenz, stieg wenig später auch die Zahl der Krankenhaus-Patienten und der Toten. Seit einigen Monaten ist das nicht mehr so.

Seit wann sinkt die Aussagekraft der Inzidenz?

Vor allem in der Statistik der Corona-Fälle und -Toten zeigt sich, dass die Sieben-Tage-Inzidenz seit der dritten Welle im Frühjahr dieses Jahres weniger Aussagekraft hat als in der zweiten Welle. Schnellt die Inzidenz in die Höhe, sterben nicht automatisch kurz darauf viel mehr Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 .

Warum könnte die Hospitalisierungsrate nützlicher sein?

Dass der Inzidenzwert nicht mehr so tauglich ist wie früher, liegt am Impffortschritt. Zwar können sich Geimpfte immer noch infizieren. Sie erkranken aber nur noch selten schwer - und leiden somit auch seltener an Long Covid.

Zwar wird in die Bewertung der Corona-Lage auch oft die Todeszahl, der R-Wert , die Altersstruktur, die Intensivbetten-Belegung und die Zahl der Beatmeten einbezogen. Die Zahl der schweren Krankheitsverläufe drückt sich aber am ehesten - so die Meinung vieler Experten - in der Hospitalisierungsrate aus, also der Kranken, die mehr als ein Halskratzen oder Schnupfensymptome haben, sondern in der Klinik behandelt werden müssen. Seit Juli steigt diese Zahl wieder langsam, aber sichtbar an.

Wo spielt die Inzidenz noch eine Rolle?

In Bayern spielt die Hospitalisierungsrate schon jetzt eine wichtige Rolle für die Corona-Regeln. In NRW tut sie das praktisch nicht.