Intensivmediziner: "Lockdown kommt bei privaten Treffen an Grenzen"

WDR: Wie stecken sich denn die Leute überhaupt noch an?

Prof. Karagiannidis: Unser großes Problem jetzt in der zweiten Welle gerade zum Jahresende hin ist, dass sich viele der Infizierten innerhalb der Familienverbände anstecken. Dazu braucht es gar nicht die Großereignisse, sondern es reicht auch schon aus, wenn man sich mit fünf, sechs, sieben Personen trifft und vielleicht nicht ganz so vorsichtig ist. Diese Weitergabe macht uns im Moment so viele Schwierigkeiten, wo auch der harte Lockdown irgendwann an seine Grenzen kommt. Deswegen möchten wir auch nochmal von Fachgesellschaftsseite aus dazu auffordern, sich wirklich eng daran zu halten und sich mit möglichst wenigen innerhalb der Familie zu treffen.

WDR: Wie weit ist es denn noch, bis sie über die Grenze des Machbaren auf den Intensivstationen kommen?

Prof. Karagiannidis: Die gute Nachricht für 2021 ist, dass wir es in Deutschland mit höchster Wahrscheinlichkeit schaffen werden, jeden Patienten zu versorgen. Die Belastung ist enorm auf den Intensivstationen, weil die Patienten auch einfach so extrem krank sind. Ich glaube, dass wir im Moment sagen können, die Hälfte aller Intensivstationen ist so belastet oder so ausgelastet, dass sie keine weiteren Patienten aufnehmen kann - die andere Hälfte kann noch Patienten aufnehmen. Wir haben zum Glück ein bundesweites Kleeblatt-Konzept, wo wir wenn es eng wird in einer Region oder einem Bundesland auch innerhalb von Deutschland Patienten verlegen können. Ich glaube, dass das trotz aller Belastungen am Ende reichen wird, um alle Patienten zu versorgen.

Die Fragen stellte Michael Dietz in der Aktuellen Stunde im WDR -Fernsehen.

Stand: 01.01.2021, 20:20