Lehrer und Erzieher in NRW werden ab erster Märzhälfte gegen Corona geimpft

In NRW soll die Impfung der Gruppe zwei in der ersten Märzhälfte beginnen. Das hat NRW -Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) am Morgen bei WDR 2 angekündigt. Damit beginnen dann nicht nur die Impfungen der Über-70-Jährigen – auch Personal an Grund- und Förderschulen und Kitas soll dann geimpft werden. "Ich denke, dass wir damit in der ersten Märzhälfte beginnen" , sagte Laumann.

Auswirkungen auf Impf-Geschwindigkeit

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten vereinbart, Lehrkräfte an Grund- und Förderschulen und Kita-Personal früher zu impfen. Sie werden in der Impfreihenfolge von der dritten Gruppe in die zweite Gruppe priorisiert.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU)

"Das ist natürlich eine große Personengruppe" , sagte Laumann. Da dafür keine Gruppe von Stufe zwei in drei herunterkategorisiert würde, würde sich dies aufgrund des limitierten Impfstoffs in Sachen Impf-Geschwindigkeit auf andere Berufsgruppen auswirken.

Laumann: wer Astrazeneca nicht will, muss warten