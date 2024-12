WDR: Wir reden über Druckmittel und auch über das Wort Verhandlungen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagt mittlerweile: Wir werden die besetzten Gebiete wohl nicht militärisch zurückbekommen, wir müssen diplomatisch ran. Wladimir Putin sagte diese Woche, er wäre offen für Verhandlungen, vielleicht mit der Slowakei als Vermittler. Glauben Sie, es wird im nächsten Jahr verhandelt?

Masala: Wir werden Ansätze von Verhandlungen erleben. Aber bei Putin muss man sehr genau hinschauen. Er sagt, die Slowakei wäre ein geeigneter Ort. Wenn er aber über seine Verhandlungsposition redet, dann redet er über die maximale Verhandlungsposition.

Es geht weiterhin darum, dass Russland alle Territorien behält, die es besetzt hält. Es geht weiterhin darum, dass die Ukraine demilitarisiert und denazifiziert wird. Und seitens Lawrows (russischer Außenminister, d. Red.) sehen wir, wie der Verhandlungsgegenstand wieder verbreitert wird. Laut Lawrow geht es auch um die europäische Sicherheitsarchitektur und um globale Fragen. Also sollten wir aus der Tatsache, dass Putin sagt, er könne sich vorstellen, in der Slowakei zu verhandeln, nicht ableiten, dass Putin verhandlungsbereit ist.

WDR: Was wäre denn wichtig, damit die Ukraine in möglichen Verhandlungen möglichst stark ist, um auch möglichst viele Bedingungen stellen zu können?

Masala: Wichtig wäre es, dass man die Ukraine dazu in die Lage versetzt, zumindest in den nächsten Monaten und Wochen nicht noch weiter Territorium zu verlieren. Wir sehen ja, dass die Ukraine zwei Probleme hat: Sie hat ein Personalproblem, also sie kriegt nicht genügend Soldaten rekrutiert. Auf der anderen Seite hat sie aber auch ein Problem, was das Material anbelangt. Also was die Munition anbelangt, gepanzerte Fahrzeuge und so weiter und sofort.

Wenn man hier Abhilfe schaffen könnte, dann könnte die Ukraine zumindest Gebiete halten. Und das wäre für Verhandlungen eine bessere Ausgangslage, als sie sich jetzt für die Ukraine darstellt.

WDR: Wird es da eine neue Bereitschaft in Europa geben? In Deutschland kommt nächstes Jahr eine neue Bundesregierung an die Macht.

Masala: Ich glaube, das hängt weniger von der Frage ab, welche Regierungen gerade an der Macht sind. Man darf nicht verkennen, die momentanen Regierungen lassen die Ukraine langsam ausbluten. Das muss man einfach so sagen. Das hängt aber auch sehr stark von der Verfügbarkeit des Materials ab. Da haben wir Europäer in den letzten zweieinhalb Jahren geschlafen, was die Produktion von Material angeht.