Corona-Impfstoffe - welche es gibt und welche noch kommen

Wohl noch nie zuvor in der Geschichte der Medizin haben so viele Menschen all ihre Hoffnung auf die Entwicklung von neuen Impfstoffen gesetzt. Nur eine erfolgreiche Immunisierung eines Großteils der Bevölkerung ermöglicht den Sieg über das Corona-Virus und die Rückkehr zu einem normalen Leben - so lautet zumindest das Versprechen von Wissenschaft und Politik.

Aber Impfstoff ist nicht gleich Impfstoff: Weltweit sind bereits zahlreiche verschiedene Vakzine im Einsatz, weitere sollen in den kommenden Monaten hinzukommen. Mit welchen Methoden sie das Virus bekämpfen, unterscheidet sich teilweise erheblich.