Impfen gegen Corona: Darauf können wir uns einstellen

Seit das Corona-Virus SARS-CoV-2 ausgebrochen ist, wird an Impfstoffen geforscht. Am Donnerstag (04.06.2020) ist das auch Thema beim viertuellen Impfstoff-Gipfel in London.

Medizinjournalistin Christina Sartori erklärt im WDR-Interview den Stand der Dinge.

WDR: Wie weit sind wir bei der Impfstoffforschung im Moment?

Christina Sartori

Christina Sartori: Es gibt mindestens 140 Forschungsprojekte auf der ganzen Welt, und mindestens acht in Deutschland, in denen im Moment an verschiedenen Impfstoffen geforscht wird. Mindestens zehn davon werden schon an Menschen getestet, einer davon in Deutschland.

Da wird an kleinen Gruppen von Freiwilligen getestet, ob der Impfstoff gut vertragen wird, welche Nebenwirkungen es gibt, welche Dosis die richtige ist und ob der Impfstoff dahin kommt, wohin er soll.