Faktencheck: Bundesregierung beschließt keine Impfpflicht diese Woche

In einem Youtube-Video, mit mehr als 1,2 Millionen Klicks, wird behauptet, es gäbe klare Belege, dass die Bundesregierung eine Impflicht beschließt. Darin wird sich auf ein Dokument des Bundesgesundheitsministeriums bezogen. Am Ende des Videos wird behauptet, dass ein Gesetz zur Impflicht konkret am 15.05.2020 von der Regierung beschlossen werde. Das ist falsch.

Keine Belege für eine geplante Impflicht im Dokument

Nimmt man das Dokument, auf das sich das Video bezieht genauer unter die Lupe, dann stellt man fest, dass an keiner Stelle von einer Impflicht die Rede ist. Lediglich von einem Immunitätsnachweis. Genau dieser Immunitätsnachweis hatte die Debatte um eine Impflicht ausgelöst. Es bestand die Sorge, dass eine Immunitätsdokumentation den Druck erhöhen könnte, sich impfen zu lassen. Einen Vorstoß zu einer konkreten Impfpflicht, gibt es in dem Dokument aber nicht.

Angeführtes Dokument ist lediglich eine Formulierungshilfe

Das Dokument ist nur eine Formulierungshilfe für einen Gesetzesentwurf. Das heißt, durch dieses Dokument kann nichts beschlossen werden. Der Abschnitt, aus dem eine Impfpflicht in dem Youtube-Video abgeleitet wird, hat es gar nicht erst in den Gesetzesentwurf geschafft. Der Entwurf wird bereits am 14.05.2020 im Bundestag debattiert, nicht am 15.05.2020.