Wie kann das Impftempo erhöht werden?

Während in Deutschland Bund und Länder am Mittwoch über einen langwierigen Stufenplan diskutieren, an dessen Ende die Öffnung von Kinos und Konzerthäusern in Aussicht gestellt wird, ist man in Israel schon deutlich weiter. Im Bloomfield-Stadion in Tel Aviv startet am Freitag eine Konzertreihe. Wer geimpft ist, kann sich um Tickets bemühen. Und der Andrang ist groß. Kein Wunder: In Israel haben über die Hälfte der Erwachsenen die Corona-Impfung schon hinter sich, bei den Über-60-Jährigen sind es fast 90 Prozent. Und in den USA mit seinen 300 Millionen Einwohnern will US-Präsident Joe Biden jedem Erwachsenen einen Impfstoff bis Ende Mai anbieten.