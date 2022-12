Weihnachtsgeschenke umtauschen - diese Regeln gelten

Ein Recht auf Umtausch gibt es bei Einkäufen in Läden in der Einkaufsstraße oder im Shopping-Center nicht. Hier hängt es immer von der Kulanz des Verkäufers ab, ob er ein Geschenk gegen Vorzeigen des Kassenbons zurück nimmt. In der Regel übernehmen die Läden aber die Vierzehn-Tage-Regel aus dem Online-Handel. Und weil es keine einheitliche Regelung gibt, kann der Verkäufer auch entscheiden, ob er nur Ware zurück nimmt, wenn sie noch originalverpackt ist.

Oft tauschen Händler Ware gegen andere Ware und erstatten ungern das Geld zurück - das wäre eine Rückgabe. Diese Möglichkeit gibt es nur, wenn sie beim Kauf ausdrücklich vereinbart wurde. Bei defekter Ware haben Kunden Anspruch auf Ersatz.

Mehr Rechte bei Online-Käufen

Bei online bestellten Produkten gilt dagegen grundsätzlich das Widerrufsrecht. Innerhalb von zwei Wochen kann die Ware zurückgeschickt werden, die Frist gilt in der Regel ab Erhalt der Ware. Der Widerruf muss vorher erklärt werden, etwa schriftlich oder telefonisch.

CD s, DVD s und Software müssen beim Umtausch noch versiegelt sein.

Bei Sonderanfertigungen wie graviertem Schmuck oder Fotoalben und bei Konzertkarten mit festem Termin ist das Widerrufsrecht ausgeschlossen.

Das gilt ebenso bei Produkten mit besonderem hygienischem Schutz, wie etwa Kosmetikprodukte, Erotikspielzeug, Kontaktlinsen oder Zahnbürsten.

Für Unterwäsche und Bademode gilt das Widerrufsrecht laut Verbraucherzentrale Brandenburg aber schon.

Sonderfall: Fehlerhafte Geschenke

Mangelhafte oder beschädigte Geschenke können innerhalb von zwei Jahren ab Kauf mit Vorlage des Kassenbons reklamiert werden. Bei gebrauchten Waren kann die gesetzliche Gewährleistungspflicht kürzer sein.

Das Europäische Verbraucherzentrum bietet außerdem ein Portal namens "Mit Erfolg reklamieren" an: Verbraucher müssen dort eingeben, wie und wo die Ware gekauft wurde und welches Problem vorliegt. Dann werden die Reklamiermöglichkeiten erklärt.