WEITERE NACHRICHTEN

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Steinmeier verkündet Entscheidung zu Neuwahl • Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gibt heute seine Entscheidung zur Auflösung des Bundestags bekannt. Es gilt als sicher, dass er der Bitte von Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ) folgen wird, das Parlament aufzulösen. Dann wird Steinmeier zugleich den Termin für die Neuwahl ansetzen und dabei voraussichtlich den 23. Februar nehmen. Scholz hatte am 16. Dezember im Bundestag die Vertrauensfrage gestellt, nachdem im November die Ampel-Koalition aus SPD , Grünen und FDP nach rund drei Jahren zerbrochen war. Scholz erhielt für seinen Antrag - wie von ihm beabsichtigt - keine Mehrheit. Er bat daraufhin Steinmeier, den Bundestag nach Artikel 68 im Grundgesetz aufzulösen. Nach diesem Artikel kann der Bundespräsident auf Vorschlag des Bundeskanzlers innerhalb von 21 Tagen den Bundestag auflösen, wenn dieser die Vertrauensfrage verliert. Artikel 39 schreibt vor, dass die Neuwahl dann innerhalb von 60 Tagen stattfinden muss.

Kaputtes Stromkabel - EU sieht Verbindung zu Russland • In der Ostsee sind bei Finnland ein Strom- und mehrere Datenkabel durch einen Frachter beschädigt worden. Die EU ist überzeugt, dass dieser Verbindungen zu Russland hat. Er soll zur sogenannten Schattenflotte gehören. Das sind Schiffe, die unter fremder Flagge fahren, aber von Russland benutzt werden, um Sanktionen zu umgehen - zum Beispiel beim Öltransport. Finnische Ermittler hatten den Öltanker an Weihnachten festgesetzt.

Ermittlungen nach Flugzeug-Absturz in Kasachstan • Nach dem Absturz der aserbaidschanischen Passagiermaschine in Kasachstan verdichten sich die Hinweise darauf, dass das Flugzeug durch Granatsplitter beschädigt wurde. Nach Medienberichten gehen die Behörden in Aserbaidschan davon aus, dass die Schäden durch eine fehlgeleitete russische Flugabwehrrakete verursacht wurden; Moskau weist das zurück. Aktuell werden die Flugschreiber ausgewertet. Bei dem Absturz kamen 38 Menschen ums Leben; 29 überlebten, einige schwer verletzt.

Feuerwerksverkauf startet um Mitternacht • Bei vielen Menschen in NRW beginnt die Vorfreude aufs Silvesterfeuerwerk: An einigen Orten geht es mit dem Verkauf schon heute um Mitternacht los. Der Pyroteam-Store in Grevenbroich (Rhein-Kreis Neuss) beispielsweise ist Anlaufstelle für Feuerwerk-Freunde aus ganz Deutschland. In Dortmund startet der große Feuerwerksverkauf ebenfalls um Mitternacht. Der war so beliebt in den vergangenen Jahren, dass die Menschen bereits am Abend davor anstanden. Auch bei WECO, einem der größten Feuerwerksproduzenten Deutschlands, wird großer Andrang erwartet.

Anschlagsdrohung: Polizei nimmt 20-Jährigen fest • In Hagen hat die Polizei gestern einen 20-Jährigen vorläufig festgenommen. Er soll in einem Messenger mit Anschlagsdrohungen geprahlt haben. "Aufgrund einer vermuteten Bewaffnung des 20-Jährigen erfolgte die vorläufige Festnahme in der elterlichen Wohnung durch Spezialkräfte der Polizei", hieß es in einer Mitteilung. Bei der Durchsuchung im Stadtteil Haspe seien allerdings keine Waffen gefunden worden.

Verdi ruft bei Amazon in Rheinberg zum Streik auf • Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten im Amazon-Logistikzentrum Rheinberg von heute früh bis Samstagnachmittag zum Streik auf. Verdi kritisiert, dass der Online-Riese zunächst sein Stammpersonal von 2.000 auf 1.200 Mitarbeiter reduziert hatte, vor Weihnachten aber mehrere Hundert Saisonkräfte dazuholte. Verdi fordert außerdem seit Jahren, dass Amazon die Beschäftigten besser bezahlt - und zwar wie im Einzel- und Versandhandel.

Umfrage: Unternehmen erwarten 2025 ein Jahr des Stillstands • Wie jedes Jahr hat das arbeitgebernahe Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) rund 50 deutsche Wirtschaftsverbände gefragt, wie sie die Geschäftsaussichten bewerten – von Maschinenbau über Chemie bis Einzelhandel oder Tourismus. Ergebnis: Zum dritten Mal hintereinander das gleiche negative Bild; auch 2025 erwarten die Wirtschaftsverbände ein Jahr des wirtschaftlichen Stillstands.

Ab heute sind wieder die Sternsinger unterwegs • Mit einer Aussendungsfeier im Kölner Dom beginnt heute die Aktion Dreikönigssingen im Erzbistum Köln. Sie steht in diesem Jahr unter dem Motto: " Erhebt eure Stimme! Sternsingen für Kinderrechte ". Die bundesweite Sternsinger-Aktion wird heute mit einem Gottesdienst im Paderborner Dom eröffnet.

DAS WETTER IN NRW

Teils sonnig, teils dicht bewölkt • Heute halten sich zum Niederrhein und Münsterland hin noch länger dichte Hochnebelwolken, während es von der Kölner Bucht bis Südwestfalen schon meistens sonnig ist. Ob sich die Sonne bis zum Nachmittag auch im Münsterland und am Niederrhein durchsetzen kann, ist nicht klar. Die Nachmittagstemperaturen liegen unter dichten Wolken bei 5 bis 8 Grad, mit viel Sonnenschein sind 9 bis 11 Grad möglich.