Corona-Impfgipfel: Darüber wird gesprochen

Wird die Impfreihenfolge angepasst?

Ob NRW und die anderen Länder nach dem Gespräch besser planen können, ist allerdings fraglich. Regierungssprecher Steffen Seibert warnte schon im Vorhinein, man solle "nicht zu viele konkrete Ergebnisse erwarten." Das Treffen ist ein Novum, ein Experiment - Ausgang ungewiss. Über eine Sache wird allerdings sicher debattiert werden: Ändert sich die deutsche Impfstrategie, jetzt, da klar ist, dass nicht alle Impfstoffe in gleicher Weise zur Verfügung stehen?

Das in der EU frisch zugelassene Mittel von Astrazeneca soll laut Ständiger Impfkommission (StiKo) in Deutschland nur bei Menschen unter 65 verimpft werden. Wird also medizinisches Personal vorgezogen, wie es NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) vorschlägt? Oder Personal in Schulen und Kitas, wie es NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) gegenüber dem WDR fordert?