Digital Services Act: Ab heute mehr Sicherheit im Netz?

Zunächst gilt der "Digital Services Act" für "sehr große" Plattformen und Suchmaschinen mit mehr als 45 Millionen aktiven Nutzern im Monat. Ab dem 17. Februar 2024 soll das " Gesetz über digitale Dienste ", wie es auf Deutsch heißt, auch für kleinere Digitalunternehmen gelten.

Worum geht es bei dem Gesetz?

Kurz gesagt: Das Internet soll sicherer werden. Im Fokus stehen illegale Inhalte auf Plattformen und in den Sozialen Medien - also beispielsweise Hassrede oder strafbare Social-Media-Inhalte -, aber auch Tricks, mit denen Onlinehändler Nutzer zu Käufen animieren wollen - durch personalisierte Werbeanzeigen oder sogenannte "dark patterns". Wenn beispielsweise ständig Anzeigen für Schuhe aufpoppen, nachdem man einmal ein bestimmtes Modell im Internet gesucht hat. Plattformen müssen künftig transparent machen, warum das so geschieht. Außerdem geht es um die Erkennung gefälschter Produkte, die zum Kauf angeboten werden.

Wen betrifft das neue Gesetz?

Die neuen Vorschriften betreffen alle, die ihre Dienste innerhalb Europas anbieten - egal, wo sie ihren eigentlichen Sitz haben. Dazu gehören Online-Marktplätze, App-Stores und Social-Media-Plattformen.

Zunächst sind " sehr große " Anbieter betroffen, denn aus Sicht der EU geht von ihnen ein besonderes Risiko für die Gesellschaft aus. Dazu zählen etwa X (früher Twitter), Facebook, Instagram, Tiktok und mehrere Google-Dienste, aber auch Zalando, Wikipedia, Booking.com, der Amazon-Marketplace und der App-Store von Apple. Sie alle hatten vier Monate Zeit, die Vorgaben der EU umzusetzen.

Was müssen Online-Anbieter jetzt tun?

Plattformen wie beispielsweise Snapchat oder Youtube müssen illegale Beiträge löschen und prüfen, ob ihr Angebot zuverlässige Filter enthält, Cybergewalt fördert, die Meinungsfreiheit untergräbt oder sich ihr Algorithmus negativ auf die menschliche Psyche auswirkt. Alle sechs Monate sollen sie der EU-Kommission detailliert Bericht erstatten.

Außerdem müssen die Onlinedienste offenlegen, welche Daten sie für personalisierte Werbung nutzen. Nutzerinnen und Nutzer sollen sehen können, mit welchen Einstellungen Werbung auf sie angepasst wird und wer die Anzeigen finanziert. Dafür können Plattformen beispielsweise eine Datenbank führen, in der sie alle in der EU geschalteten Anzeigen hinterlegen. Besonders sensible Daten wie sexuelle Orientierung, politische Einstellung und Religionszugehörigkeit dürfen nicht für gezielte Werbung genutzt werden.

Kontrolliert werden die Betreiber von der EU-Kommission.