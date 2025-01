Fußball-Champions-League: Dortmund in Bologna, Leverkusen in Madrid • Mit drei verlorenen Bundesliga-Spielen am Stück hat Borussia Dortmund einen verkorksten Start ins neue Jahr hingelegt, spätestens seit der 0:2-Niederlage in Frankfurt steht BVB -Trainer Nuri Sahin unter Druck. Heute Abend tritt sein Team in der Champions League auswärts gegen Bologna an. Außerdem spielt Bayer Leverkusen bei Atletico Madrid.

Heute ist der internationale Tag der Jogginghose • Heute ist der internationale Tag der Jogginghose - doch das von vielen geliebte Kleidungsstück hat irgendwie ein negatives Image. " Die Jogginghose war einst gleichbedeutend mit der Kapitulation des guten Stils ", sagt der Frankfurter Stilcoach Andreas Rose dem WDR . Inzwischen gebe es aber neben den bekannten Sweathosen, deren Optik genauso bequem sei wie ihr Material, auch Jogginghosen, die man nicht nur zum Sport oder zu Hause tragen könne. " Diese nennen sich Track-Pants und passen in den Alltag genauso wie in die Abendgarderobe oder ins Büro ", so Rose. Sie seien eine modische Weiterentwicklung und zeichneten sich durch eine sportiv-elegante Optik aus.

DAS WETTER IN NRW

Teils nebelig-grau, teils sonnig • Heute bleibt es vom Niederrhein über das Münsterland bis zum Mindener Land vielfach grau mit Nebel oder Hochnebel. In den übrigen Landesteilen beginnt der Tag auf den Bergen sonnig - dieses freundliche Wetter breitet sich im Tagesverlauf auch in den Niederungen aus. Nur lokal bleiben dort Nebel- oder Hochnebelreste bis in den Nachmittag hinein erhalten. Die Höchstwerte liegen im Dauergrau bei 0 bis 2 Grad, mit Sonne werden 3 bis 6 Grad erreicht.