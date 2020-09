Retten nur Heizpilze die Gastronomie?

Viele Gastronomen blicken mit Sorge auf die kommenden Monate. Nach der langen Corona-Zwangspause haben viele Restaurant- und Cafébetreiber reagiert und mehr Tische im Außenbereich aufgestellt. So lassen sich Abstände besser einhalten und Gäste fühlen sich an der frischen Luft einfach wohler. Aber wie soll Außengastronomie in der kalten Jahreszeit funktionieren? Fragen und Antworten.

Wie wollen Gastronomen über den Winter kommen?

Im Prinzip wollen viele Gaststättenbetreiber die Open-Air-Saison in diesem Jahr möglichst bis in den Winter verlängern. Dafür gibt es zwar viele technische Möglichkeiten, aber die sind oft recht teuer oder wegen Platzmangel nur schlecht umsetzbar. Ein Beispiel sind halboffene Pavillons oder Festzelte, die aber sehr viel Raum beanspruchen und deshalb nur in Einzelfällen dauerhaft stehen bleiben können.