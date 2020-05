Gastronomen in NRW in den Startlöchern

Aufbruchstimmung unter Gastronomen

Gessler ist trotzdem froh, dass er sein italienisches Restaurant und die fünf weiteren gastronomischen Betriebe, die er in Münster hat, am Montag wieder öffnen darf. Wie viele seiner Berufskollegen hat der Gastronom in den vergangenen acht Wochen Speisen außer Haus verkauft. " Aber ein adäquater Ersatz war das nicht. "

" Wir haben dafür gesorgt, dass die Gäste uns nicht vergessen ", sagt Hendrik Eggert, Betreiber des Fischrestaurants " Sylt am Bült " in Münster. Er ist Kreisvorsitzender des örtlichen Hotel- und Gaststättenverbandes, als solcher weiß er um die aktuellen Nöte der rund 850 Gastonomen in Münster.

Hoffen auf Normalbetrieb

" Möglicherweise werden nicht alle diese Krise überleben ", sagt Eggert. " Die vergangenen acht Wochen waren hart, und es bleibt schwierig, solange die Betriebe aus Gründen des Infektionsschutzes nur eingeschränkt, mit weniger Gästen arbeiten dürfen. "

Auf der Kreuzstraße im Szeneviertel in Münster herrscht normalerweise Hochbetrieb

Eggert erwartet für sein Restaurant Umsatzeinbußen von 50 Prozent, Gessler vom "Aposto" rechnet sogar mit 60 bis 70 Prozent. Beiden hoffen sehr, dass dieser Zustand nicht lange anhält und die Gastronomen in NRW schon bald in den Normalbetrieb übergehen dürfen.