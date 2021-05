Öffnungen an Pfingsten: Was gilt in welcher Kommune?

Die Regel klingt zunächst simpel: Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Kommune fünf Werktage am Stück unter 100 liegt, können Lockerungen in Kraft treten: So dürfen dort die Außengastronomie sowie Hotels öffnen, für Einkäufe in Läden braucht man keinen Termin mehr.

In NRW haben am Donnerstag 33 Kommunen diese Schwelle unterschritten. Sollte der Wert dort bis zum Wochenende nicht wieder über 100 steigen, dürfen in folgenden NRW-Kommunen die Maßnahmen gelockert werden:

Bonn

Borken

Bottrop

Düren

Essen

Euskirchen

Coesfeld

Düsseldorf

Ennepe-Ruhr-Kreis

Heinsberg

Herford

Herne

Hochsauerlandkreis

Höxter

Kleve

Lippe

Märkischer Kreis

Minden-Lübbecke

Mönchengladbach

Mülheim

Münster

Oberhausen

Paderborn

Rhein-Sieg-Kreis

Rheinisch-Bergischer Kreis

Siegen-Wittgenstein

Soest

Steinfurt

Recklinghausen

Unna

Viersen

Warendorf

Wesel

Am anderen Ende der Tabelle stehen folgende 16 Kommunen, die derzeit bei zwei oder weniger Tagen stehen und die erforderlichen fünf Tage bis zum Wochenende rechnerisch nicht mehr erreichen können. Hier wird es also keine Lockerungen am Pfingstwochenende geben:

Bielefeld

Dortmund

Gütersloh

Hagen

Hamm

Köln

Krefeld

Leverkusen

Mettmann

Oberbergischer Kreis

Olpe

Remscheid

Rhein-Erft-Kreis

Solingen

Städteregion Aachen

Wuppertal

Schwieriger einzuschätzen ist die Lage für Bochum, Duisburg, Gelsenkirchen und im Rhein-Kreis Neuss. Dort lag man am Donnerstag den dritten Tag in Folge unter der 100er-Schwelle. Da der Samstag als Werktag zählt, könnte man in diesen vier Kommunen noch vor Pfingsten die erforderlichen fünf Tage erreichen. Wenn dieser Wert vom NRW-Gesundheitsministerium amtlich festgestellt wird, können zwei Tage später die Lockerungen in Kraft treten - das wäre dann der Pfingstmontag. Allerdings ist derzeit noch nicht klar, inwieweit es wegen des Pfingstwochenendes zu verzögerten Erfassungen und Genehmigungen kommen könnte.