Corona-Lockerungen genießen, aber vorsichtig bleiben

Lieber noch warten mit der Hotelöffnung

Will ganz sicher sein: Hotelbesitzerin Manuela Baier

Vorsichtig zeigen sich auch viele Gastronomen und Hoteliers in NRW: " Es ist für uns total aufregend ", sagt Manuela Baier, Inhaberin des Hotels Kallbach in Hürtgenwald, "das ist kein normaler Neuanfang". Die Kühlräume mussten komplett neu aufgefüllt werden - acht Monate lang war das Hotel geschlossen. Selbst Gewürze habe man wegwerfen müssen. Allerdings: Obwohl sie jetzt schon öffnen könnte, will die Hotelbesitzerin noch warten: "Wir wollen ganz sicher sein und erst bei einer Inzidenz unter 50 wieder loslegen."

"Großartigs Gefühl": Festivalleiter Tim Isfort

In Moers sitzen am Freitag Menschen auf einer Wiese im Kreis um eine überdachte kleine Bühne, auf der Musiker schräge Musik aus ihren Instrumenten holen. Das legendäre Jazzfestival hat begonnen. Dass in Moers jetzt das erste Kulturfest wieder mit Publikum stattfinden kann, sei "ein großartiges Gefühl", sagt Festivalleiter Tim Isfort. Vier Konzertabende mit Künstlern aus mehr als 20 Ländern sind in den nächsten Tagen geplant.

Münster erwartet viele Gäste

Auch auf der Weinterrasse im Hotel International am Theater in Münster wird gewienert und geräumt für die Gäste, die hier am Wochenende erwartet werden. An der Rezeption klingelt das Telefon - seit Monaten endlich wieder. Münster-Touristen möchten Zimmer buchen. Immer wieder erklärt Inhaberin Kirsten Kammerahl die Bedingung: ein negativer Test, AHA-Regeln im ganzen Haus.

Dass das möglich ist, liegt an der besonders niedrigen Inzidenz in Münster. Am Freitag lag der Wert gerade mal bei 17,8. Auch Campingplätze sind hier jetzt wieder geöffnet. "Ich gehe davon aus, dass wir es jetzt überstanden haben", sagt Kirsten Kammerahl optimistisch, "wir erwarten unsere Gäste voller Ungeduld".