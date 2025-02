Ob die USA der Ukraine weiter Unterstützung liefern, machen sie unter anderem von einem Deal abhängig: Als Gegenleistung will US-Präsident Trump Anteile an den wertvollen Rohstoffen, die in großen Mengen in der ukrainischen Erde schlummern. " Die ukrainischen und amerikanischen Teams befinden sich in der finalen Phase der Verhandlungen über das Mineralienabkommen ", hatte die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Olha Stefanischyna am Montag erklärt.

Um welche Rohstoffe geht es?

Die Ukraine gilt als äußerst reiches Land, was ihre Bodenschätze angeht. Kein Land der Welt verfügt über mehr Uran, Mangan- und Eisenerze. Beim Titan- und Quecksilbererz liegt die Ukraine weltweit auf Platz zwei. Auch die begehrten "Seltenen Erden" - mit Namen wie Neodym, Praseodym, Cerium oder Dysprosium - gibt es in der Ukraine reichlich.

Hier liegen die Bodenschätze der Ukraine

Diese Stoffe sind unerlässlich bei der Herstellung zum Beispiel von Elektronik wie Mobiltelefonen, Batterieteilen, medizinischer Diagnostik, in der Luft- und Raumfahrttechnik und beim Bau von Elektrofahrzeugen. Auch über Erdgas verfügt die Ukraine wie kein anderes Land in Europa außer Norwegen. Die Steinkohlereserven werden auf etwa 34 Milliarden Tonnen geschätzt und sind damit die zweitgrößten Europas.