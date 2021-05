Nach Corona-Lockdown Gastronomie und Handel vor dem Neustart?

In Kreis Soest sind mancherorts die Außengastronomie und andere öffentliche Einrichtungen seit Mittwoch geöffnet: Soest gehört zu den Modellkommunen in NRW, in denen Öffnungsschritte getestet werden.

Sind Kommunen reif für den nächsten Öffnungsschritt?

Ab einer stabilen Inzidenz unter 50 dürfen Städte und Kreise zum Beispiel auch eine eingeschränkte Öffnung der Innengastronomie erlauben. Am Freitag erfüllte in NRW nur Münster mit einer Inzidenz von 35,5 diese Voraussetzung - allerdings müssen sich auch die Münsteraner wohl noch einige Zeit gedulden, bis sie ein Pils in ihrer Stammkneipe trinken dürfen.