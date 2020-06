NRW: Große Unterschiede bei Corona-Bußgeldern

Viele Überstunden, aggressive Reaktionen

Das Kölner Ordnungsamt hat in den vergangenen drei Monaten mehr als 4.500 Verstöße festgestellt - aber bislang nur 859 Bußgeld-Bescheide verschickt. " Alle weiteren dokumentierten Verstöße befinden sich in Bearbeitung bei der Bußgeldstelle ", so die Stadt in einer Mitteilung. Sie würden " im Rahmen der personellen Möglichkeiten " abgearbeitet.